Local onde estaria Saddam é bombardeado Aviões americanos bombardearam e destruíram na madrugada desta terça-feira (pelo horário no Iraque) um edifício em Bagdá onde poderia estar o presidente iraquiano, Saddam Hussein, informaram fontes militares dos EUA em Washington. "Informações de inteligência (dos EUA) recebidas nesta manhã sugeriam que havia um encontro de funcionários da inteligência iraquiana (no local atacado), incluindo possivelmente Saddam e seus dois filhos, num distrito residencial de Bagdá", disse um funcionário americano à rede de televisão ABC. As informações foram passadas ao Comando Central, que autorizou aviões na área a bombardear o edifício, cuja localização não foi revelada. Até o fim da madrugada desta terça-feira em Bagdá não havia confirmação sobre se Saddam ou seus filhos estavam mesmo no local, se foram mortos ou se sobreviveram. Não ficou claro se o bairro citado era o de Al-Mansur, onde um ataque americano matou vários civis nesta segunda-feira. Foi em Al-Mansur que um homem que, segundo a TV estatal iraquiana, era Saddam, passeou na sexta-feira. Entretanto, em sua edição desta segunda-feira, o jornal saudita Al-Watan afirmou que esse homem não era o presidente do Iraque, mas um de seus sósias, Ahmed Hadushi. De acordo com o diário, que cita como fonte um "membro do serviço secreto iraquiano que trabalha com os serviços ocidentais de inteligência", Hadushi é irmão de um dos homens de confiança de Saddam, o general Yabar al-Hadushi, e foi submetido a várias cirurgias plásticas para ficar mais parecido com o líder iraquiano. O jornal mostrou uma foto de Hadushi ao lado de outra imagem do verdadeiro Saddam. Segundo o Al-Watan, o formato da sobrancelha esquerda de Hadushi evidencia que não era Saddam que estava sendo aclamado nas ruas de Al-Mansur na sexta-feira. Depois que as imagens de Saddam foram transmitidas pela emissora estatal, observadores ocidentais manifestaram dúvidas sobre a autenticidade do material. Veja o especial :