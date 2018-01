Local onde governo e oposição da Venezuela negociam sofre atentado Uma poderosa explosão estremeceu neste sábado o centro empresarial onde o governo e a oposição da Venezuela vinham se encontrando, informou o Corpo de Bombeiros de Caracas. A explosão registrada no centro de convenções Teleport, na zona leste de Caracas, ocorreu por volta das 2h45 locais e não deixou feridos, disse o comandante de bombeiros Rodolfo Briceño. Apenas um segurança e um técnico estavam no edifício no momento do incidente. Os três primeiros andares da edificação foram destruídos pela explosão, ouvida em diversos bairros da capital venezuelana. A causa da explosão ainda é desconhecida. A polícia não descarta nenhuma possibilidade. Ainda não há suspeitos, mas o comissário Carlos Medina, chefe nacional de investigações da polícia judicial, comentou que há semelhanças entre este caso e as bombas nas embaixadas de Espanha e Colômbia em fevereiro. Também não há suspeitos nesses casos. Também é desconhecido o tipo de explosivo utilizado. "Por enquanto, podemos dizer somente que foi uma explosão muito forte e, a julgar pelos danos, ela ocorreu no interior do edifício", comentou Medina. A explosão ocorre um dia depois de a Organização dos Estados Americanos (OEA) ter conseguido um acordo sobre um referendo referente ao mandato do presidente Hugo Chávez.