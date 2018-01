Localizado barco em cujo naufrágio morreu o chefe da Michelin O barco de pesca em cujo naufrágio, na última sexta-feira, morreu o chefe da empresa líder mundial do mercado de pneus, Edouard Michelin, foi localizado hoje a cerca de 15 quilômetros da ilha de Sein, no Atlântico, a noroeste da França. O "Liberty" está a aproximadamente 70 metros de profundidade, segundo afirmou um porta-voz da Prefeitura Marítima do Atlântico. O robô que permitiu localizar o barco não encontrou o corpo do companheiro de pesca de Michelin, Guillaume Normant, mas não se pode excluir a possibilidade de que se encontre na embarcação. As imagens do barco foram entregues à polícia judicial, que realiza uma investigação aberta para determinar as causas até agora inexplicadas do naufrágio, ocorrido em uma zona perigosa da costa inglesa devido às correntes violentas e à abundância de rochas. O cadáver de Edouard Michelin, de 43 anos, foi encontrado boiando entre redes de pesca na sexta-feira por equipes de resgate. A autópsia realizada ontem confirmou a morte por afogamento.