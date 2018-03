Localizados corpos de soldados desaparecidos no Iraque Foram localizados e identificados os corpos de dois soldados americanos desaparecidos no Iraque há mais de um ano, informaram suas famílias nos Estados Unidos. O comando americano no país árabe ainda não confirma a notícia. O sargento Alex Jimenez, de 25 anos, e o soldado Byron W. Fouty, de 19, cujos corpos agora foram encontrados, foram seqüestrados após uma emboscada que deixou vários soldados mortos em maio do ano passado. O corpo de um terceiro militar seqüestrado, Joseph Anzack Jr., foi encontrado há dois meses no Rio Eufrates.