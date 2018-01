Loja do Castelo de Windsor é roubada Três homens armados roubaram a loja que fica nos terrenos do Castelo de Windsor ? o mais imponente da Inglaterra e uma das residências oficiais da rainha Elizabeth II. A Polícia Metropolitana disse que está procurando pelos homens, que ameaçaram quatro funcionários com um revólver por volta das 7 horas da manhã (11 horas em Brasília), quando eles se preparavam para abrir a Loja da Fazenda Real de Windsor. Os homens, usando máscaras de esqui, levaram uma soma não revelada de dinheiro e fugiram num BMW prateado. Não foram disparados tiros e ninguém se feriu. A loja, que fica num galpão de jardim vitoriano, está na área de estacionamento e vende produtos da chácara real e outros alimentos. ?O sistema de segurança da área do castelo não foi danificado?, disse um porta-voz da Scotland Yard.