Londres abrigará maior área de emissão de carbono controlada A maior área em que os veículos automotores terão de limitar sua emissão de gases do efeito estufa começará a funcionar em Londres na segunda-feira. A zona de baixa emissão da capital britânica reforça a reputação da cidade de liderar as políticas sustentáveis de transporte. Londres adotou tempos atrás um esquema para inibir a circulação de veículos em sua região central. Zonas de baixa emissão já existem ou devem passar a existir em 70 cidades de oito países europeus, entre os quais a Noruega, a Holanda e a Alemanha. Mas Londres deve deixar todas essas para trás. "Essa será a primeira ação do tipo na Grã-Bretanha e, de longe, a mais ampla do mundo", afirmou uma porta-voz da Secretaria de Transportes de Londres, responsável por comandar o plano. Inicialmente, as novas exigências incidirão apenas sobre os caminhões a diesel de mais de 12 toneladas, veículos esses que terão de seguir as normas rígidas da União Européia (UE) a respeito da emissão de partículas. Câmeras instaladas em 75 pontos ao redor e dentro da zona registrarão as placas dos veículos. Essas informações serão comparadas com os dados presentes em um banco central de dados a fim de garantir que os caminhões estão seguindo as normas. Os caminhões que não o fizerem pagarão taxas de 200 libras por dia para circular pela zona. Todos os caminhões com placas estrangeiras terão de registrar-se no banco de dados e multas serão cobradas dos infratores. O esquema, que deve custar 49 milhões de libras para entrar em operação, passará a valer para caminhões de mais de 3,5 toneladas e ônibus em julho de 2008. E para os microônibus e os furgões de grande porte a partir de outubro de 2010. A região central de Londres já possui uma zona de tráfego limitado, controlada por câmeras. Essa zona foi criada inicialmente para evitar os congestionamentos.