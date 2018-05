Londres ameaça impor multa a aeroportos A Grã-Bretanha estuda adotar uma lei que punirá com duras multas os aeroportos que, por falta de planejamento adequado, prejudicarem passageiros. A ameaça foi feita ontem pelo governo britânico, após uma semana de caos aéreo provocado pela forte nevasca que atingiu a Europa. Segundo o secretário de Transportes da Grã-Bretanha, Philip Hammond, operadores do aeroporto londrino de Heathrow - o mais movimentado do mundo - subestimaram as condições meteorológicas.