Londres anuncia embargo de armas a Israel O governo da Grã-Bretanha declarou hoje que embargará futuras exportações de armas a Israel por este não ter cumprido um acordo bilateral e continuar utilizando armamentos militares britânicos contra o povo palestino, apesar das promessas feitas por Tel Aviv a Londres. "Como resultado das respostas insatisfatórias por parte do governo israelense, não poderemos continuar fazendo negócios de exportação de armas com Israel", afirmou o chanceler britânico, Jack Straw. O Egito, por sua vez, suspendeu suas parcerias no campo agrícola com Israel no instante em que decidiu limitar suas ligações diplomáticas, no início do mês, anunciou hoje o Ministro da Agricultura egípcio, Youssef Waly, que também ocupa o cargo de vice-premier. "A cooperação científica e de pesquisa entre Egito e Israel no campo agrícola foi paralisada imediatamente após a decisão do gabinete de cessar todos os contatos com o Estado judeu, exceto aqueles que servem à causa palestina", afirmou Waly. O porta-voz da embaixada israelense no Cairo, Madav Cohen, disse que ainda não recebeu nenhuma notificação sobre o assunto.