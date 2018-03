Londres anuncia novas regras para armas de fogo O governo britânico anunciou novas leis relativas à posse de armas de fogo, questão que ganhou destaque na semana passada, depois do assassinato de duas adolescentes em Birmingham e brigas de gangues em Londres e Manchester. Em resposta ao que chamou de "um aumento inaceitável do uso flagrante de armas", o secretário do Interior, David Blunkett, apresentou planos para punir, com pelo menos cinco anos de prisão, quem for pego portando armas ilegalmente. Blunkett afirmou que a proibição pode ser estendida também às réplicas de arma, principalmente as que podem ser adaptadas para o uso de munição verdadeira. "Não vamos tolerar uma escalada no número de armas em nossas ruas", declarou o secretário.