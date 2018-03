Londres anuncia que Europa congelará fundos de banco iraniano

Após encontro com o presidente americano, George W. Bush, o primeiro-ministro britânico Gordon Brown anunciou ontem que a Grã-Bretanha e a Europa vão congelar os bens no exterior do maior banco comercial do Irã - para intensificar a pressão sobre Teerã e forçar país a recuar em suas atividades nucleares. Os dois líderes disseram que permaneciam abertos a resolver a disputa com o Irã por meio da diplomacia, mas só depois de os iranianos suspenderem seu programa de enriquecimento de urânio. O Ocidente teme que o Irã esteja desenvolvendo armamento nuclear, apesar da insistência de Teerã de que seu programa visa a produzir energia. No sábado, o Irã recebera com frieza uma proposta das potências ocidentais, que ofereciam incentivos econômicos e diplomáticos para que o país suspendesse seu programa atômico. Brown anunciou que a Europa restringirá as transações do banco iraniano Melli no continente. Afirmou também que, caso o Irã insista em desafiar as resoluções das Nações Unidas que exigem o fim de seu programa, os líderes europeus passariam a considerar o emprego de sanções sobre os investimentos na indústria de petróleo e gás natural do país. ''Aguardamos a resposta do Irã e faremos todo o possível para manter o diálogo'', disse Brown na entrevista coletiva, ao lado de Bush. ''Mas também temos clareza de que, caso o Irã insista em ignorar a ONU, ignorar nossas ofertas de parceria, não teremos escolha além de intensificar as sanções.'' O Irã não respondeu imediatamente a Brown, mas os economistas em Teerã disseram que as sanções poderiam aumentar as dificuldades do país, especialmente numa época em que o Irã depende muito de importações, especialmente as vindas da Europa. ''As sanções vão aumentar a pressão, mas o Irã pode usar sua reserva de petróleo para pagar mais pelas importações'', disse o economista Saeed Leylaz. ''O Irã também substituirá o comércio europeu pelo asiático, procurando países como China e Índia, ou mesmo a Rússia, que ainda estejam dispostos a negociar com ele.'' O Conselho Europeu, organismo administrativo da União Européia, ainda não adotou as sanções nem promoveu debates sobre elas no encontro realizado ontem entre os chanceleres da união, apesar de o conselheiro de Segurança Nacional de Bush, Stephen J. Hadley, ter anunciado que isso ocorreria. Diplomatas europeus disseram que os ministros de Exterior concordavam quanto à imposição da medida sobre o banco iraniano. Uma autoridade britânica disse - sob a condição de manter-se anônimo - esperar que as sanções sejam adotadas formalmente ''nos próximos dias''. ''Se congelarmos os bens do Banco Melli, eles ficarão sem ter como conduzir negócios com a Europa'', disse a fonte. ''Isso começará a fazê-los sentir uma verdadeira pressão.''