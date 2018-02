Londres autoriza venda de peças de aviões de combate a Israel O governo britânico autorizou a exportação de componentes de jatos americanos F16 destinados a Israel. Segundo o chanceler Jack Straw, o Departamento de Comércio e Indústria da Grã-Bretanha emitiu licenças de exportação de peças de fabricação britânica utilizadas na cabine dos aviões americanos, que deverão ser entregues a Israel em 2003. Straw explicou que qualquer interrupção na entrega das partes, fabricadas pela empresa britânica BAE Systems, resultaria em "sérias implicações" nas relações de defesa com os Estados Unidos. Entretanto, críticos - incluindo deputados do próprio partido do governo - afirmam que as vendas são "moralmente" indefensáveis. Para o deputado trabalhista Brian Iddon, a Grã-Bretanha está "ajudando e incitando os americanos a atacarem os palestinos". Segundo regras internas de 1997, a Grã-Bretanha está proibida de autorizar a emissão de licenças de exportação para armas que poderiam ser usadas "agressivamente contra outros países ou para assegurar pela força o domínio territorial". No entanto, não há um embargo oficial sobre vendas de armas a Israel. De acordo com Straw, novas regras sobre exportações de armas devem ser escritas devido ao aumento de "peças de um mesmo produto que são fabricadas em diferentes países".