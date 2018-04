Londres confirma liberação de 5 de sua embaixada no Irã O governo da Grã-Bretanha confirmou hoje que cinco dos nove funcionários da embaixada britânica presos em Teerã, capital do Irã, foram liberados. Londres qualificou o prosseguimento da detenção das outras quatro pessoas como "inaceitável e injustificável". "Há ainda quatro funcionários locais contratados pela embaixada britânica que estão detidos pelas autoridades iranianas", afirmou o porta-voz do primeiro-ministro Gordon Brown. "Nós estamos bastante preocupados com a prisão e contínua detenção deles. Essas prisões são completamente inaceitáveis e injustificáveis."