Londres diz que ingleses seqüestrados estão na Eritréia O governo do Reino Unido "tem indícios" de que os cinco europeus, ao menos quatro britânicos, seqüestrados na Etiópia há uma semana "estão bem", afirmou nesta sexta-feira, 9, a ministra de Assuntos Exteriores, Margaret Beckett. No entanto, ainda não se conhece o paradeiro dessas cinco pessoas, disse a ministra em entrevista coletiva ao término de uma cúpula européia. Segundo Beckett, as autoridades britânicas estão acompanhando o caso com a ajuda de pessoas que se encontram na Etiópia e em contato com as autoridades na região. "Todo o mundo está prestando sua ajuda, estamos fazendo todo o possível por trazer para casa essas pessoas o mais rápido possível", acrescentou a ministra. Os britânicos, que são membros da Embaixada de seu país em Adis-Abeba, capital do país africano, desapareceram no dia 1º em uma zona remota do norte da nação. As autoridades regionais etíopes acusaram as forças da Eritréia, que apoiou o regime islâmico em Mogadiscio, de estar por trás do seqüestro dos europeus e seus 13 motoristas e tradutores etíopes.