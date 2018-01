Londres é a cidade com mais bilionários no mundo Londres é a cidade com o maior número de bilionários do planeta. Nada menos que 40 pessoas com fortunas na casa dos bilhões têm como base a capital inglesa. Isso coloca a cidade no topo da lista, seguida por Nova York, com 31 bilionários, e Moscou, com 23. Paris fica em décimo lugar com 10. O total da riqueza acumulada por esse grupo de londrinos chega a 23 bilhões de libras esterlinas, cerca de R$ 115 bilhões. Os dados ? que são resultado de uma análise do editor da Lista dos Ricos publicada pelo jornal inglês The Sunday Times ? revelam também que essas fortunas têm origens e nacionalidades diversas. Dos 40 bilionários radicados em Londres, 13 são estrangeiros. Apesar das grandes fortunas da nobreza e da aristocracia britânicas (o duque de Westminster acumula mais de 4 bilhões de libras), o morador mais rico da capital é um russo: o empresário Roman Abramovic, que conquistou espaço na sociedade londrina com a compra do clube de futebol Chelsea, pela bagatela de 150 milhões de libras (R$ 750 milhões de reais). Sua fortuna é calculada em 6,5 bilhões de libras, o que o torna 26 vezes mais rico do que a rainha Elisabeth II, segundo dados do Sunday Times. Entre os bilionários estrangeiros encontram-se ainda os indianos Lakshmi Mittal (magnata do aço) e os irmãos Hinduja (comerciantes); o árabe Mahdi Al-Tajir; o armador grego Spiro Latsis; e o empresário francês Phillipe Foriel-Destezet, entre outros. A única mulher da lista é a holandesa Charlene de Carvalho, herdeira do grupo Heineken e casada com um descendente de brasileiro, banqueiro da City (o centro financeiro de Londres) Michel de Carvalho, arredio à imprensa. O analista Philip Beresford acha que Londres funciona como um ímã para magnatas estrangeiros porque o sistema britânico de impostos é atraente. O bilionário pode declarar domicílio fiscal em outro país e evitar a mordida do ?leão?. As empresas de Roman Abramovich, por exemplo, estão sendo investigadas pelas autoridades russas mas o empresário continua com seu prestígio e negócios inabalados em Londres. Outro atrativo da capital inglesa para os bilionários é a facilidade com que se encontram mansões grandiosas em áreas centrais da cidade, perto de todas as amenidades. ?Em Londres, pode-se comprar uma mansão no centro da cidade com garagem, jardim e residência para os serviçais. Em Nova York, você provavelmente teria que se contentar com um apartamento?, disse o corretor imobiliário Noel Flint. A posição geográfica da Grã-Bretanha também conta ponto a favor de Londres. A cidade acaba funcionando como uma ponte entre os Estados Unidos e o continente europeu. A segurança e o anonimato de que desfrutam os ricos e famosos são outros fatores que têm contribuído para o aumento no número de fortunas concentradas na capital.