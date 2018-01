Londres e Madri estão próximos de acordo sobre Gibraltar O Reino Unido e a Espanha estão perto de chegar a um acordo histórico sobre Gibraltar, que permitirá resolver muitos dos problemas das últimas décadas sobre o Penhasco, assegura nesta segunda-feira o jornal britânico The Guardian. Com esse acordo, o aeroporto estará aberto aos vôos do território espanhol para o restante da Europa, enquanto os controles de fronteira serão relaxados, acrescenta o jornal. O aeroporto será utilizado conjuntamente por Espanha e Reino Unido, com um sistema especial que permitirá aos passageiros passar rapidamente ao lado espanhol da fronteira, diz a publicação. O Guardian também afirma que haverá um aumento das linhas telefônicas para Gibraltar, além da solução na disputa sobre o pagamento de pensões britânicas a ex-trabalhadores espanhóis no Penhasco. "Basicamente, acabarão as restrições introduzidas pelo general (Francisco) Franco", disse ao jornal uma fonte próxima das conversas entre as partes. O diário londrino ainda ressalta que o mais importante é que este se trata do primeiro acordo de três lados na história do Penhasco, já que Reino Unido, Espanha e Gibraltar "darão as mãos". O novo acordo será assinado em reunião entre representantes dos dois países e de Gibraltar no próximo dia 18 de setembro, acrescenta. De acordo com a publicação, os últimos detalhes a serem acertados se referem ao tempo em que cada parte do acordo deverá entrar em vigor. Gibraltar, um penhasco no vértice sul da Espanha de 5,5 quilômetros quadrados e habitado por 30 mil pessoas, foi um empecilho nas relações entre Madri e Londres desde que o território passou a fazer parte da coroa britânica, por causa do Tratado de Utrecht. O Penhasco foi ocupado pelas tropas do reino Unido em 1704 e, desde então, a Espanha reivindica sua soberania.