Londres estuda o envio de mais tropas ao Iraque O ministro britânico de Defesa, Geoff Hoon, revelou que as forças de ocupação no Iraque podem receber o reforço de milhares de soldados para evitar novos ataques na região. A declaração foi feita por Hoon em reação às mortes na terça-feira de seis soldados britânicos em um ataque no sul do Iraque. Os corpos dos militares foram encontrados em um posto policial - onde eles treinavam oficiais locais - em um vilarejo perto de Amarah, a cerca de 160 quilômetros ao norte de Basra. O ministro britânico também destacou a importância de uma rápida investigação para descobrir os responsáveis pelo ataque e para avaliar a necessidade do envio de mais tropas ao Iraque. As informações são do site da BBC em português. Para ler o noticiário da BBC, que é parceira do estadao.com.br, clique aqui.