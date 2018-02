Londres impõe embargo a produtos de Israel feitos em territórios ocupados Os supermercados e lojas de comida do Reino Unido não poderão mais vender alimentos nem bebidas etiquetados com o título "procedência de Israel" caso estes sejam provenientes dos territórios ocupados palestinos. A medida, imposta pelo governo do primeiro-ministro Tony Blair, enfureceu os diplomatas israelenses e empresários deste país, que alegam que a decisão está relacionada com uma "campanha britânica" para boicotar os produtos de Israel no mercado europeu. A embaixada do Estado judeu em Londres afirmou hoje estar "chocada com a decisão", e acrescentou que analisará o impacto negativo da medida imposta em supermercados do Reino Unido. Esta é a primeira vez que o governo de Tony Blair dá instruções concretas para diferenciar alimentos e bens importados de Israel e dos territórios ocupados palestinos da Faixa de Gaza e Cisjordânia. "É evidente que o governo britânico está sucumbindo à pressão exercida por agitadores políticos antiisraelenses", declarou um porta-voz da embaixada de Israel em Londres, que pediu anonimato. A decisão - assinada por David Holliday, diretor da área de horticultura do Departamento Britânico de Meio Ambiente e Assuntos Rurais (EFRA, por sua sigla em inglês) - deverá ser acatada por todas as cadeias de supermercados e comércios de alimentos e bebidas do país. "Assessorados pela chancelaria britânica e pelo Ministério da Indústria e Comércio, determinamos que os produtos provenientes dos territórios ocupados palestinos não poderão ser etiquetados com o título "proveniente de Israel", já que estes territórios não são considerados parte de Israel", disse Holliday, acrescentando que a medida será acatada por todos os países membros da União Européia. Por sua parte, um porta-voz do Ministério da Indústria e Comércio assinalou que a decisão não tem uma motivação política, "apenas está relacionada com a correta procedência de origem dos produtos do Oriente Médio".