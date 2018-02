Londres inaugura serviço de bicicletas-ambulância A cidade de Londres conta desde esta quarta-feira com um novo serviço de socorro médico: as bicicletas-ambulância. Equipadas com sirenes, luzes e maletas de equipamentos médicos, as seis novas ambulâncias pretendem dar mais agilidade ao serviço na congestionada capital britânica. Segundo estudo realizado em 2000, as bicicletas chegam mais rápido ao local das ocorrências em quase 90% dos casos. Em um terço das chamadas, ainda segundo as experiências feitas, poderia atender o paciente no local, sem a necessidade da chegada das ambulâncias tradicionais, que assim ficariam liberadas para as ocorrências mais sérias.