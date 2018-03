Londres intensificará medidas contra o Zimbábue, diz Brown

O primeiro-ministro do Reino Unido, Gordon Brown, afirmou nesta segunda-feira, 14, que "intensificará" as medidas contra o presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, enquanto criticou o veto da Rússia e da China às sanções contra o país africano. Em entrevista coletiva realizada em sua residência oficial do número 10 de Downing Street, Brown disse que deseja duras sanções da União Européia (UE) contra Mugabe. Sobre o veto imposto na última sexta na ONU pela China e pela Rússia às sanções contra o Zimbábue, Brown afirmou que "é difícil justificar" a decisão destes dois países considerando que o mundo pede uma mudança no país africano. "É muito difícil defender quando sabemos que temos um governo ilegítimo que conserva o poder através da violência e que prende pessoas", declarou o primeiro-ministro do Reino Unido. "É por isto que lamento o que fizeram China e Rússia. A Rússia em particular apoiava o que estávamos propondo no G8 - os sete países mais desenvolvidos do mundo e a Rússia -", acrescentou. "Vamos intensificar nossas sanções. Vamos pedir à UE em sua reunião (que realizará) em poucos dias que acrescente nomes à lista de sanções", declarou Brown. O veto da Rússia e da China evitou na última sexta que o Conselho de Segurança das Nações Unidas ditasse sanções contra o regime de Mugabe para obrigá-lo a negociar com seus opositores uma saída para a grave crise política que atravessa o país africano. O G8 se comprometeu há poucos dias - na cúpula do Japão - a tomar medidas, inclusive financeiras, contra Mugabe.