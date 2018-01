Londres pára de receber apostas sobre vida em Marte Algumas casas de apostas britânicas pararam hoje de receber palpites sobre se algum dia existiu vida em Marte depois de uma sonda da Nasa ter encontrado evidências de que um dia o planeta vermelho teve clima úmido. A Ladbrokes anunciou o encerramento das apostas com base nas evidências que Marte já abrigou organismos vivos um dia no passado. "Depois das últimas notícias proporcionadas pela Nasa, pensamos agora que evidências mais contundentes sobre a vida em Marte serão encontradas nos próximos anos", disse Warren Lush, porta-voz da Ladbrokes. As apostas de que já houve vida algum dia em Marte eram de 16 para um, bem abaixo dos mil para um quando foram registradas as primeiras apostas, na década de 70. Cientistas da Nasa anunciaram no início da semana que a sonda Opportunity encontrou fortes indícios de que pelo menos uma região de Marte teve ambiente persistentemente úmido capaz de possibilitar o surgimento de vida.