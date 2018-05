Londres pede libertação de 5 residentes presos em Guantánamo O governo britânico pediu na terça-feira aos Estados Unidos que libertem cinco cidadãos residentes na Grã-Bretanha que estão presos na base de Guantánamo, em Cuba. Analistas viram nisso um sinal de que o primeiro-ministro Gordon Brown está assumindo uma postura mais independente em relação a Washington do que seu antecessor, Tony Blair. O chanceler David Miliband entregou um pedido formal à secretária norte-americana de Estado, Condoleezza Rice. Os cinco homens residiam legalmente na Grã-Bretanha antes de serem presos, mas não são cidadãos britânicos, segundo o governo. O governo Blair conseguiu a libertação de todos os nove britânicos presos em Guantánamo, mas dizia não ser responsável por presos de outras nacionalidades que simplesmente viviam na Grã-Bretanha. No ano passado, o governo Blair venceu na Justiça parentes de presos que tentavam obrigar o governo britânico a interceder pela libertação deles. Os cinco residentes cuja libertação foi pedida são: Shaker Aamer (saudita), Jamil El Banna (jordaniano), Omar Deghayes (líbio), Binyam Mohamed (etíope) e Abdennour Sameur (argelino). A Grã-Bretanha elogiou as recentes medidas dos EUA para reduzir o número de presos em Guantánamo, visando o fechamento da prisão para suspeitos de terrorismo. Washington recebe críticas internacionais por manter detentos por tempo indeterminado na base naval encravada em Cuba. John Curtice, professor de Política da Universidade Strathclyde, disse que o pedido de libertação dos residentes mostra que o governo Brown será "bem mais independente dos EUA que seu antecessor". De fato, Brown, no cargo desde junho, nomeou alguns ministros mais críticos a Washington, mas uma importante fonte do governo disse na terça-feira que não há distanciamento. "A razão para a mudança na abordagem é que os EUA estão preparados para aceitar representações agora sobre indivíduos que não são cidadãos desses países", disse a fonte. Menzies Campbell, líder do Partido dos Liberal-Democratas (oposição), elogiou o governo Brown pelo "tardio reconhecimento da nossa responsabilidade moral em relação a esses homens". A chancelaria britânica informou que a tramitação desse caso vai levar algum tempo. O governo Blair abriu poucas exceções à sua política, o que permitiu, por exemplo, que neste ano fosse libertado o iraquiano Bisher Al Rawi, que passou anos radicado na Grã-Bretanha e foi preso junto com El Banna, seu sócio empresarial, em 2002 na Gâmbia.