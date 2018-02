Londres pedirá apoio de Dilma contra Assad

A Grã-Bretanha vem adotando uma posição de liderança na pressão contra Assad, em parte assumindo o papel tradicionalmente conduzido pelos EUA no que se refere à Síria.As eleições americanas em novembro têm limitado a capacidade do presidente Barack Obama de reagir de forma mais dura.

Cameron passou a adotar desde a semana passada nova estratégia em relação aos sírios. A ideia é apoiar o plano de Kofi Annan para convencer o governo Assad e a oposição a negociar a formação de um governo de transição. No fim da semana, o chanceler britânico, William Hague, disse que Londres vai "buscar a aprovação de novas sanções por parte da União Europeia e aliados".

Segundo o Estado apurou, Cameron deixará claro a Dilma que essa será a posição que a Grã-Bretanha quer incentivar no Conselho de Segurança da ONU e outros fóruns internacionais.

Para completar, Londres não esconde que pedirá um apoio cada vez mais abrangente da comunidade internacional para a oposição síria. Apesar de o Brasil não fazer parte do Conselho de Segurança da ONU, os britânicos creem que o País tem um papel de influência e ainda mantém canais de comunicação com Damasco, algo que a Europa já teria perdido. Outro elemento seria a capacidade de Brasília dialogar tanto com a China quanto com a Rússia, parceiros nos Brics. Moscou e Pequim resistem em aprovar qualquer tipo de resolução condenando Assad.