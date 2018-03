Londres planeja ação militar, diz ''The Times'' A Grã-Bretanha preparou dois planos de contingência para uma ação militar no Zimbábue, afirmou ontem o jornal britânico ?The Times?. Segundo a publicação, os planos foram desenhados pelo Ministério de Defesa, a pedido do centro de controle de crises. Os planos da Grã-Bretanha envolveriam o envio de soldados para evitar uma crise humana e a retirada de cidadãos britânicos. O governo de Londres, porém, não quis confirmar a informação do jornal, dizendo que é cedo para discutir uma ação militar no Zimbábue.