Londres pode ter prejuízo de US$ 1 bilhão O transporte ferroviário também foi afetado pela onda de frio na Europa. O trem que liga Londres a Paris já não vende passagens até o Natal. Os prejuízos também se acumulam. Por dia, a British Airways perde US$ 100 milhões com a neve. Na Air France, o cálculo é que as perdas poderão ser de US$ 51 milhões.