Londres prende 3 em aeroporto após ameaça de bomba

Os detidos, de nacionalidade britânica e com idades entre 36 e 58 anos, foram retirados de um voo da Emirates na sexta-feira à noite, instantes antes da decolagem prevista para Dubai. A aeronave foi vasculhada, mas nenhum item suspeito foi encontrado.

Os demais passageiros foram levados a um hotel para passarem a noite. O voo da Emirates foi remarcado para as 3h00 de sábado (13h00 de Brasília). As informações são da Associated Press.