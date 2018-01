Londres quer apenas apoio político da ONU a novo governo O britânico John Reid, novo líder do governo na Câmara dos Comuns, disse hoje que a coalizão anglo-americana espera das Nações Unidas apenas apoio ao futuro governo do Iraque - não à constituição dele. Reid é membro do "Gabinete de guerra" do governo britânico. Ele negou que exista uma "enorme diferença" de opinião entre Washington e Londres sobre o sucessor imediato de Saddam Hussein. O parlamentar não quis comentar a anunciada indicação do general da reserva americano Jay Garner para governar interinamente o Iraque após a queda de Saddam. Garner já está no Kuwait. Veja o especial :