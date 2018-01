Londres quer manter união aduaneira temporária com UE após o Brexit

LONDRES - O Reino Unido quer manter temporariamente a união aduaneira com a União Europeia após o Brexit, segundo anúncio do governo na segunda-feira, 14, no primeiro de uma série de documentos sobre sua futura relação com Bruxelas.

O pertencimento à união aduaneira da UE, que atualmente permite o livre-comércio de bens, teoricamente acaba quando Londres abandonar o bloco em março de 2019, ao fim dos dois anos de negociações.

Contudo, o Departamento para a Saída da UE anunciou que vai tentar prolongar sua adesão durante "um período limitado" para dar tempo às empresas para se acomodarem à nova situação.

"Uma opção possível seria uma união aduaneira temporária entre Reino Unido e UE", disse um comunicado do ministério, que gere a saída britânica da UE.

Contudo, aliados do governo de Theresa May que querem que o país continue na UE, qualificaram essa pretensão como "fantasia".

"É uma fantasia fingir que podemos manter um comércio livre de travas com nosso principal sócio quando o governo mantém sua intenção de tirar o Reino Unido da união aduaneira", disse a Open Britain, principal organização pró-Europeia do Reino Unido. "É uma ilusão de ordem maior", sentenciou.

A UE tem insistido que Londres deverá respeitar o livre trânsito de pessoas - e de serviços e capitais - se quiser continuar se beneficiando da troca de bens, algo que vai de encontro à promessa de May de reduzir a imigração./ AFP