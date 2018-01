Londres quer provar que militares estavam em área iraquiana O governo britânico reafirmou nesta terça-feira, 27, que os 15 militares presos pelo Irã no Golfo Pérsico estavam em águas iraquianas quando foram capturados na sexta-feira pela força naval de Teerã. Segundo um porta-voz de Downing Street, não são descartadas possibilidade de demonstrar publicamente que o Irã agiu equivocadamente. Em referência à afirmação do primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, de que os esforços para conseguir a libertação dos 15 podem entrar em uma "fase diferente", o porta-voz disse que o governo pode adotar outra atitude e tornar público o que sabe. "Até agora não fomos explícitos sobre o que o sabemos (em referência às águas iraquianas) porque não queremos uma escalada (desta crise)", disse. "Talvez tenhamos que chegar a um momento em que sejamos mais explícitos sobre o que sabemos", insistiu o porta-voz. "Queremos que as pessoas, em particular a comunidade internacional, não tenham dúvidas de que achamos que estamos certos sobre este caso", ressaltou a fonte de Downing Street. Anteriormente, Blair havia advertido que os esforços para conseguir a libertação dos sete fuzileiros navais da Marinha e oito marinheiros podem passar para uma "fase diferente" se a diplomacia fracassar. Crise diplomática O Reino Unido insiste em que os militares foram capturados pela força naval iraniana em águas jurisdicionais iraquianas no norte do Golfo Pérsico, mas Teerã afirma que os britânicos entraram em águas Iranianas. De acordo com as autoridades de Londres, o grupo, da tripulação da fragata "HMS Cornwall", tinha completado a inspeção de um navio mercante quando suas duas lanchas foram cercadas e escoltadas por navios iranianos até águas territoriais do Irã. A fragata britânica patrulha o Golfo Pérsico para manter a segurança nas águas territoriais iraquianas e proteger suas infra-estruturas marítimas. A captura dos 15 britânicos ocorreu na sexta-feira na área do canal Shatt al-Arab, limítrofe entre Iraque e Irã e cujo controle suscitou a guerra que os dois países travaram entre 1980 e 1988. O Reino Unido e o Irã viveram um incidente similar em 2004 quando o regime de Teerã manteve oito militares britânicos detidos durante três dias por entrarem de forma ilegal em águas jurisdicionais do Irã, no Golfo Pérsico. Apoio turco Os ministros de Assuntos Exteriores da Turquia e do Reino Unido expressaram nesta terça seu otimismo sobre uma rápida e pacífica libertação dos militares. Em entrevista coletiva em Ancara, a titular britânica de Exteriores, Margaret Beckett, disse que "os soldados (britânicos) estão a salvo, se encontram bem e estão sendo cuidados". Após um encontro bilateral, Beckett e seu colega turco, Abdullah Gul, responderam às perguntas da imprensa. Gul disse que a Turquia também está envolvida nos problemas do Golfo Pérsico. "Estamos trabalhando a favor de uma solução pacífica do problema no período de tempo mais curto possível e estamos em contato com nossos vizinhos iranianos. Confiamos em que haverá em breve uma solução pacífica", disse o chefe da diplomacia turca. Beckett se negou a responder a uma pergunta sobre outras opções além das diplomáticas para resolver o conflito com o Irã, mas apontou que esta é uma situação infeliz e difícil entre Irã e o Reino Unido. "Resolvê-la de maneira rápida e pacífica é do interesse de todos." Beckett disse que até agora o governo iraniano não disse onde os soldados britânicos estão detidos. A chanceler afirmou estar satisfeita com o fato de que todos os soldados estão bem e disse que Londres "deseja que a embaixada e o consulado britânicos no Irã contatem os marinheiros o mais rápido possível para que possam sentir que suas famílias e Governo estão do seu lado".