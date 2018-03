Londres reabre Trafalgar Square após reforma Trafalgar Square, o ponto tradicional de Londres conhecido por seus pombos, fontes e pela coluna de Nelson, reabriu ao público nesta quinta-feira, depois de uma reforma de US$ 42 milhões. Carros, caminhões e ônibus que trafegavam pelas ruas próximas foram banidos do lado norte da praça, abrindo uma bela vista da fachada da Galeria Nacional. O prefeito de Londres, Ken Livingstone, prometeu concertos aos finais de semana na praça, que agora conta com banheiros públicos e um café a céu aberto. A reforma, que levou 18 meses, é parte do plano da prefeitura de revitalização dos espaços públicos. A praça, que atrai milhões de turistas, foi erigida para comemorar a vitória do almirante Horatio Nelson contra os franceses, em 1805. Alimentar os milhares de pombos que enchiam a praça era uma atividade obrigatória para os turistas, até que o prefeito proibiu a prática, para livrar a área dos ?ratos de asas?. Centenas de pássaros ainda vagueiam por Trafalgar, porém. O espaço também é muito popular nas festas de Ano Novo e outras celebrações públicas.