Londres restabelece autonomia norte-irlandesa Num gesto inédito e surpreendente, o católico Exército Republicano Irlandês (IRA) apresentou hoje um plano para colocar seu arsenal "fora de uso", informou o general canadense John de Chastelein chefe da Comissão Internacional Independente de Desarmamento, que não deu detalhes nem fixou datas para a entrega das armas. A iniciativa do IRA é apontada como reação positiva ao novo plano da Grã-Bretanha e da República da Irlanda, patrocinadores do processo de paz, para reativar as negociações e resolver a crise institucional que atinge a província britânica da Irlanda do Norte, ou Ulster. Era aguardada para a madrugada do domingo uma resposta dos partidos políticos norte-irlandeses - católicos e protestantes - ao documento apresentado na semana passada por Londres e Dublin, com propostas para resolver problemas como o desarmamento dos grupos paramilitares, reformar completamente a polícia do Ulster e retirar as tropas britânicas da província. Londres fixara prazo até a zero hora local de domingo para essa resposta, mas, após o anúncio do IRA, o governo britânico anunciou o prorrogamento do prazo, sem fixar uma nova data que, segundo estimativas de analistas, poderia ser o dia 12. O gesto do IRA, aplaudido pelos governos da Grã-Bretanha e da República da Irlanda, foi recebido com ceticismo pelos líderes protestantes. "Trata-se de um importante e significativo passo", definiu o ministro britânico para a Irlanda do Norte, John Reid. "Acho que estamos diante das bases para uma rápida solução da questão das armas." Reid assinou hoje uma autorização para o restabelecimento do governo autônomo do Ulster, que entrará em vigor a partir da meia-noite. O governo britânico havia suspendido na sexta-feira os poderes da Assembléia e o governo da Irlanda do Norte em função do impasse no processo de paz - medida que enfureceu as fileiras do IRA. Para o primeiro-ministro irlandês, Bertie Ahern, com o gesto dos ativistas católicos houve um "progresso histórico" que deverá pôr o Acordo da Sexta-Feira Santa (abril de 1998) em prática de "forma total". Gerry Adams, líder do Sinn Fein (braço político do IRA), referiu-se à decisão como "formidável acontecimento histórico" e desafiou o Partido Unionista do Ulster (UUP), protestante, a rever sua posição. O UUP, do líder protestante David Trimble, retirou-se do governo norte-irlandês no mês passado, acusando o IRA de "ignorar completamente" o Acordo da Sexta-Feira Santa, que considera a entrega de armas pelos grupos paramilitares norte-irlandeses (católicos e protestantes) como fundamental para a pacificação da província britânica. Trimble, primeiro-ministro norte-irlandês demissionário, reagiu com muita cautela. Qualificou a iniciativa do IRA de "passo adiante", mas disse que ela "não é tão significativa como os governos (de Londres e Dublin) querem fazer crer."