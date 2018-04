Londres retalia e expulsa diplomatas iranianos Com um discurso duro no Parlamento, o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Gordon Brown, criticou ontem a decisão do Irã de expulsar dois diplomatas britânicos e anunciou que, em retaliação, ordenará a repatriação de dois funcionários da embaixada iraniana em Londres. "Estou desapontado com o fato de o Irã ter nos colocado nessa posição", disse Brown. "Mas continuaremos a buscar boas relações com o Irã e a pedir que o regime respeite os direitos humanos e as liberdades democráticas do povo iraniano." O governo de Teerã acusa países europeus, em especial a Grã-Bretanha, de inflamar a tensão no Irã. Em discurso na sexta-feira, o líder supremo, Ali Khamenei, denunciou a suposta ingerência de potências ocidentais - "a mais diabólica delas, a Grã-Bretanha", especificou. Funcionários britânicos foram expulsos do Irã segunda-feira sob o argumento de que "conduziam atividades incompatíveis com as funções diplomáticas", eufemismo para espionagem. Ontem, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, irritou os aiatolás, ao exigir o fim imediato "das prisões, ameaças e do uso da força". Segundo o chanceler iraniano, Manouchehr Mottaki, Ban estaria agindo "sob influência de alguns poderes", referência indireta aos EUA e à Grã-Bretanha.