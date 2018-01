Londres simula ataque químico em estação do metrô A polícia britânica simulou neste domingo um resgate a vítimas de um ataque com armas químicas no metrô de Londres. Durante o treinamento foi sinulado o socorro a dezenas de "vítimas" feito nas ruas do centro da capital antes delas serem transportadas a um hospital próximo. Centenas de policiais e pessoas que trabalham em serviços de emergência participaram do exercício na Square Mile, no distrito financeiro de Londres, para treinar sua ação em caso de um ataque terrorista na capital. A polícia bloqueou a entrada da estação de Metrô Bank e várias ruas próximas para realizar a simulação. O Departamento de Transportes disse que o exercício, o primeiro em grande escala desde os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 contra os EUA, não teve como objetivo responder a uma ameaça específica. "A maioria das pessoas adverte que vivemos em tempos muitos difíceis. Temos que estar preparados para enfrentar todo tipo de incidentes", disse o secretário de Transportes Alistair Darling à rede de televisão Sky News. "Temo que vivemos em um mundo no qual não podemos descartar um ataque a Londres". A simulação começou ao meio-dia (horário local), quando um trem subterrâneo parou em um túnel próximo da estação de Bank, como se tivesse sofrido um ataque químico em seu interior. Os passageiros - cadetes da polícia - foram evacuados e "tratados" por pessoal de serviços de emergência e por bombeiros que usaram um novo equipamento de descontaminação. Ken Livinstone, prefeito de Londres, disse que, de acordo com as primeiras impressões, o exercício foi um sucesso, especialmente a prova das vestes de descontaminação. "O pessoal trabalhou com os trajes durante mais tempo do que pensávamos. Os primeiros cálculos indicavam que apenas era possível usá-los por cerca de 20 minutos no subsolo antes de trocá-los", disse. Mais de 350.000 pessoas trabalham diariamente em torno da Square Mile. Na área estão localizados o Banco da Inglaterra, a Bolsa de Valores de Londres e a residência oficial do prefeito da cidade.