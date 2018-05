Londres tem mais protestos contra aumentos na educação universitária

Milhares de manifestantes realizaram mais um dia de protestos no centro de Londres contra o aumento nos custos do ensino universitário no país.

Policiais e manifestantes ficaram feridos. Ocorreram protestos e vigílias em várias outras universidades britânicas.

A medida, aprovada por uma pequena maioria, prevê que os custos para os universitários dobrem ou mesmo tripliquem.

O governo diz que o aumento é importante para ajudar a equilibrar as contas públicas.