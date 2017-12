Londres terá ´metrô cheiroso´ Com o objetivo de melhorar a "atmosfera" do malcheiroso metrô de Londres, a direção decidiu fazer testes com fragrâncias de jasmim, rosas e frutas. O perfume será colocado no chão das plataformas das estações de Piccadilly Circus, St. James´s Park e Euston. Os aromas, por enquanto, serão liberados pouco a pouco. A iniciativa se segue a experiências bem sucedidas nos metrôs de Paris e Hong Kong.