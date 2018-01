Londres terá queima de fogos espetacular. Mas sem londrinos Londres planeja uma queima de fogos de artifício espetacular para a entrada do ano novo. Mas o prefeito Ken Livingstone espera que ninguém vá assistir. Serão dois minutos de explosões sobre a roda-gigante London Eye no Rio Tâmisa, mas puramente para as câmeras de TV. Livingstone disse que queria criar um espetáculo fantástico para rivalizar-se com queimas de fogos deslumbrantes, pelas quais cidades como Sydney e Los Angeles ficaram famosas. Mas, diferentemente dessas cidades, onde milhões vão assistir, o prefeito não quer a chatice de multidões embasbacadas. ?Se dois milhões de pessoas forem, será um problema. Não acho que dois milhões de pessoas apareçam?, disse. ?Serão apenas dois minutos de fogos. Para criar uma imagem visual transmitida para todo o mundo.? Nenhum evento importante foi programado para a capital britânica neste réveillon, porque o problema do controle da multidão que prejudicou as comemorações do milênio ainda está sendo revisto. Segundo Livingstone, porém, já está em discussão uma grande festa para o ano que vem.