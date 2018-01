Londrinos participam da grande marcha contra Bush Dezenas de milhares de manifestantes anti-guerra ? vigiados por milhares de policiais - marcharam, hoje, pelo centro de Londres para dizer ao presidente George W. Bush que ele não é bem-vindo na Inglaterra. Os protestos foram tranqüilos na maior parte do tempo, mas quando anoiteceu, a polícia esforçou-se para conter algumas centenas de manifestantes que não pararam no final da passeata, em Trafalgar Square, e arremessaram-se por uma rua vizinha. Os policiais cerraram armas, formando uma parede humana, e cercaram os manifestantes, prendendo vários que se recusavam a sair da rua. A marcha demorou quase duas horas para deixar sua ponto inicial, na Universidade de Londres, e passar pelo Parlamento e pelo gabinete de Blair, na Downing Street. A Coalizão Parem a Guerra, que organizou a passeata, diz que participaram 200.000 pessoas; a polícia calcula a multidão em 70.000. Assim que o dia de trabalho terminou, muitas pessoas que não tinham participado da marcha juntaram-se à passeata final de Trafalgar Square, onde uma estátua caricata de Bush ? feita de papel machêpa, recoberta com uma camada de bronze ? foi derrubada em meio a estrondosos aplausos. Depois que escureceu, os manifestantes sentaram-se à volta de pelo menos três fogueiras, feitas com os cartazes que carregavam e, numa delas, por uma pequena efígie de Bush.