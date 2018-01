Londrinos querem Charles como rei e casado com Camilla A maioria do público londrino apoia a coroação do príncipe Charles e seu possível casamento com Camilla Parker Bowles, sua consorte de longa data, segundo uma pesquisa publicada hoje pelo jornal vespertino Evening Standart De acordo com o levantamento, realizado pela firma YouGov com 1.000 habitantes adultos de Londres, 51% dos súditos acreditam que Charles deveria se transformar em rei e receber autorização para se casar com Camilla - sendo que 60% daqueles que aprovam são favoráveis a um casamento no religioso. Outras pesquisas divulgadas recentemente mostraram um apoio menor ao matrimônio, mas a aceitação pública desta questão vem aumentando desde a morte da princesa Diana, há cinco anos.