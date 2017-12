López Obrador amplia vantagem em pesquisa no México A 12 dias das eleições para substituir o presidente Vicente Fox, o candidato da esquerda Andrés Manuel López Obrador ampliou sua vantagem sobre o conservador Felipe Calderón. De acordo com pesquisa publicada nesta terça-feira pelo jornal Excelsior, Obrador tem 36,5% dos votos, contra 32,5% atribuídos ao conservador Felipe Calderón. O candidato do Partido Revolucionário Institucional (PRI), Roberto Madrazo, permaneceu em terceiro lugar com 27% das intenções de voto. Calderón, do governista Partido Ação Popular (PAN), é o preferido no norte do país, enquanto López Obrador, do Partido da Revolução Democrática (PRD), lidera no centro e sul do México, onde se concentra o maior número de pobres, setor que tem sido o alvo de suas propostas.