López Obrador diz que "estabilidade política do México está em jogo" O candidato esquerdista à Presidência do México, Andrés Manuel López Obrador, pediu nesta quarta-feira uma revisão "minuciosa" da votação de domingo e afirmou que nesse processo está em jogo "a estabilidade política do país". Sem oferecer mais detalhes sobre seu comentário, López Obrador pediu a revisão de "casinha (mesa eleitoral) por casinha" dos resultados do pleito "para dar certeza e transparência ao processo" eleitoral, do qual sairá o futuro presidente do México. Minutos depois do começo da apuração oficial dos votos nos 300 conselhos em que está subdividido México, o líder da coalizão "Pelo bem de todos" chamou seus seguidores a "defender de maneira pacífica e responsável o voto e a vontade popular" enquanto se realiza a apuração.