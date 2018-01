López Obrador diz que não reconhecerá vitória de Calderón O líder esquerdista mexicano Andrés Manuel López Obrador reiterou neste domingo que não reconhecerá a possível vitória nas urnas de Felipe Calderón, e disse que está na etapa "de definição" de uma Convenção Nacional Democrática convocada para 16 de setembro. "Nunca aceitaremos a usurpação, nem reconheceremos o títere (Calderón) que o governo quer impor", disse em um comício às vésperas do anúncio da decisão da Justiça sobre a validade da eleição de 2 de julho, o que deverá ocorrer até a próxima quarta-feira. López Obrador pediu ao governo federal, ao Exército e às autoridades eleitorais que se mantenham "à margem" da "resistência civil pacífica" que leva a cabo com seus seguidores há mais de um mês em protesto contra a suposta fraude. "Não queremos que o Exército seja utilizado para suprir a incapacidade dos governantes civis nem para reprimir os cidadãos que lutam pela democracia, a justiça e a liberdade", afirmou López Obrador. "Não somos pessoas violentas e não estamos armados, nem nos acampamentos nem nas ruas. Mas não vamos nos render", disse. "A fraude eleitoral planejada pelo poder provocou uma crise política que nos obriga a atuar de maneira contundente", afirmou López Obrador, que disse que levará "até as últimas conseqüências" os atos de "resistência civil". Segundo o líder esquerdista, "é urgente e necessário ter um Poder Judiciário verdadeiramente autônomo e independente e um sistema de vigilância contra a corrupção que garanta a lisura da atuação de juízes e funcionários eleitorais". As declarações foram interpretadas pela imprensa como uma mensagem ao Tribunal Eleitoral que, se confirmar a validade das eleições, indicará o presidente que tomará posse em 1º de dezembro para um mandato de seis anos. Calderón obteve uma vantagem de 243.934 votos (0,58 ponto percentual) sobre López Obrador, que pediu a impugnação dos resultados.