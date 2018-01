López Obrador fala para milhares no México Milhares de pessoas se reuniram hoje na Cidade do México para escutar o candidato esquerdista Andrés Manuel López Obrador, que afirma que as eleições presidenciais realizadas no dia dois de julho foram "fraudulentas". Vestidos de amarelo, cor do Partido da Revolução Democrática (PRD) - de López Obrador -, mais de 50.000 partidários do candidato lotaram "Zócalo", a maior praça do país, para ouvirem o candidato, que oficialmente perdeu as eleições para o conservador Felipe Calderón. "É o verdadeiro vencedor", "é nosso presidente legítimo" e "não está sozinho", cantavam os presentes na praça, que fica no coração da capital, em frente da prefeitura, do Palácio Nacional e da catedral. López Obrador afirma que perdeu a disputa por uma margem de 0,58% por causa de "várias irregularidades" e "ações fraudulentas", o que o leva a pedir à justiça que os resultados sejam impugnados.