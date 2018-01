Lorde escocês doa terras de seu clã para o governo O chefe de um clã escocês concordou em doar a terra que sua família possui há 1.000 anos para o governo, que planeja entregá-la aos moradores. Ian McNeil, chefe do clã McNeil, disse que está doando ao governo escocês 9.000 acres nas ilhas de Barra e Vatersay, nas Ilhas Hébridas, um arquipélago ao largo da costa ocidental escocesa. Os McNeils são descendentes dos invasores irlandeses que tomaram Barra no século XI. A transferência significa que o governo terá a posse de quase toda a terra nas ilhas. Os terrenos - assim como 440 fazendas, duas pedreiras, direitos de mineração e pesca - serão repassados aos 1.300 moradores, se eles decidirem optar pela posse comunitária. Moradores de diversas ilhas escocesas vêm levantando milhões de dólares para comprar as terras possuídas legalmente por grandes lordes, mas as comunidades de Barra e Vatersay agora podem ter seus terrenos de graça. Dois anos atrás, Ian McNeil, um professor universitário de Direito, doou o lar ancestral da família, o Castelo Kisimul, ao poder público. Em troca, pediu uma garrafa de uísque e uma pensão anual de US$ 1,57.