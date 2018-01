Los Angeles fecha todas as escolas públicas após receber ameaça

LOS ANGELES - Los Angeles, o segundo maior distrito escolar nos EUA, fechou todas as suas escolas nesta terça-feira, 15, depois que autoridades relataram ter recebido uma ameaça não específica e determinaram uma busca em todas as escolas. O jornal Los Angeles Times informou, citando fontes policiais, que era uma ameaça de bomba.

Autoridades pediram aos pais para manter todos os 643 mil alunos do sistema em casa para dar tempo para uma busca completa a mais de 1.200 escolas. Foi o primeiro fechamento de todo o distrito em pelo menos uma década. Os alunos que já estavam na escola foram mandados de volta para casa, segundo as autoridades.

A ameaça aconteceu menos de duas semanas depois que um casal inspirado por militantes do Estado Islâmico matou a tiros 14 pessoas em San Bernardino, na Califórnia.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O distrito escolar recebe ameaças regularmente, mas esta se destacou por sua escala, disse o superintendente de escolas Ramon Cortines. "Esta é uma ameaça rara. Não foi para uma escola, duas escolas ou três escolas, foi para muitas escolas", afirmou.

A polícia de Los Angeles e o FBI foram notificados da ameaça e estavam investigando, disseram autoridades.

De acordo com informações divulgadas pela imprensa local, as escolas de Los Angeles receberam uma ameaça em um e-mail enviado de fora dos EUA. Um dos endereços de IP (“identidade” de cada conexão da rede) do computador de onde saiu o e-mail com a ameaça indica que ele teria sido enviado em Frankfurt, na Alemanha.

As escolas são administradas pelo Distrito Escolar Unificado de Los Angeles (LAUSD, na sigla em inglês), o maior sistema de escolas públicas da Califórnia. Cortines disse que a ameaça tem relação com mochilas ou pacotes abandonados nas escolas, mas não quis entrar em detalhes.

O prefeito de Los Angeles, Eric Garcetti, disse que os estudantes podiam usar os ônibus e metrôs normalmente.

O comissário da Polícia de Nova York, William Bratton, afirmou que “essas ameaças são feitas para promover o medo”. /REUTERS e EFE