Los Angeles tenta evitar surto de HIV entre atores pornô Autoridades sanitárias do município de Los Angeles enviaram cartas a produtores e diretores de filmes pornográficos pedindo que façam os atores usar camisinhas no trabalho, para evitar uma repetição do surto de contaminação por HIV que atingiu a indústria do sexo em abril. As cartas também pedem que os atores se vacinem contra a hepatite A e B. Mês passado, a Divisão estadual de Saúde e Segurança no Trabalho multou duas empresas do setor em US$ 30.560 cada por, supostamente, permitir que os funcionários praticassem sexo inseguro. As multas se basearam numa regulamentação que exige proteção contra troca de fluidos corporais no local de trabalho.