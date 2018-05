Loteria de Natal da Espanha distribui 2,3 bilhões de euros em prêmios

Dono do Bar Maldonado, que vendeu 60 cotas do primeiro prêmio, comemora com clientes.

MADRI - O sorteio extraordinário de Natal do "El Gordo", a principal loteria da Espanha, contemplou nesta quarta-feira o bilhete número 79250 com o primeiro prêmio, no valor de 3 milhões de euros, segundo anúncio feito pelos organizadores às 11h14 do horário local (8h14 em Brasília).

O segundo prêmio, no valor de 1 milhão de euros, saiu para o número 00147. Já o terceiro, de 500 mil euros por série, foi para o número 75913. O concurso contempla ainda outros prêmios. No total, o "El Gordo" vai distribuir um valor superior a 2,3 bilhões de euros no sorteio desta quarta-feira.

Milhões de pessoas na Espanha, muitos deles imigrantes latino-americanos, seguem com muita atenção o sorteio, muito esperado em um ano marcado pela grave crise econômica sofrida pelo país. Apostadores de todo o mundo também puderam tentar a sorte por meio da internet.

A maioria dos prêmios é dividida entre os compradores das cotas de cada número. Cada série comprada do número equivale ao prêmio sorteado, e cada décimo equivale a 10%. No Bar Maldonado (foto), por exemplo, foram vendidas 60 séries, o que totaliza 180 milhões de euros.

Dono de lotérica e clientes também comemoram sorteio.