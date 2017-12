Loteria do "green card" tem 16% a mais de participantes Mais de 6,4 milhões de pessoas vão tentar receber um visto americano na loteria anual do Departamento de Estado, 16% a mais que no ano passado. O número de participantes aumentou, mas o de vistos continua sendo de 50 mil por ano. Os premiados receberão uma carta entre abril e julho com o convite para iniciar os trâmites que darão direito ao "green card", visto para viver nos Estados Unidos com toda a família. Em 2005, o Departamento de Estado recebeu 5,5 milhões de solicitações de vistos, destinados a habitantes de países com baixas taxas de emigração aos Estados Unidos. Os candidatos devem ter concluído o ensino médio ou contar com dois anos de experiência num trabalho que exija pelo menos dois anos de treinamento. Entre os candidatos, 41% são da África, 38% da Ásia, 19% da Europa e 2% da América Latina, segundo o Departamento de Estado. Moradores do Canadá, China, Colômbia, República Dominicana, El Salvador, Haiti, Índia, Jamaica, México, Paquistão, Filipinas, Polônia, Rússia, Coréia do Sul, Reino Unido (com exceção da Irlanda do Norte) e Vietnã não podem participar, porque são considerados países de alta imigração aos EUA. No sorteio do próximo ano os brasileiros e peruanos também serão vetados, segundo informou em setembro o Departamento de Estado.