Anderson, que também é música e artista performática, elogiou a estrutura do hospital de Cleveland, um dos principais centros de transplante dos EUA, e disse que os hospitais do cidade natal do casal, Nova York, eram "inadequados".

Lou Reed é um dos fundadores do influente grupo de rock dos anos 1960 The Velvet Underground e também teve uma bem-sucedida carreira solo. As informações são da Associated Press.