Lourdes venceria Toledo no Peru, diz pesquisa A candidata presidencial peruana Lourdes Flores, do direitista Unidade Nacional, ganharia de Alejandro Toledo, líder do partido centrista Peru Possível, em um eventual segundo turno das eleições gerais marcadas para 8 de abril. Segundo a Companhia Peruana de Investigações (CPI). Lourdes teria 47,7% dos votos contra os 40% de Toledo. No entanto, de acordo com a pesquisa, Toledo teria no primeiro turno 31,2% da preferência, seguido por Flores, com 30,2%, e pelo ex-presidente Alan García, do social-democrata APRA, com 12,6%. Toledo, um economista de 54 anos, graduado em Stanford (EUA), recuperou o primeiro lugar nas pesquisas de intenção de voto para o primeiro turno, mas sua vantagem parece frágil porque mantém um virtual empate técnico com Flores, advogada de 41 anos e ex-congressista do conservador partido Popular Cristão.