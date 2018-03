Lourival Sant’Anna estreia blog e coluna em retorno ao ‘Estado’

O jornalista Lourival Sant’Anna retorna ao Grupo Estado com um blog, que já está no ar no Portal Estadão, e uma coluna semanal, que estreia no Estado neste domingo.

O blog oferecerá, em tempo real, informações e entrevistas exclusivas, contextualizações e análises sobre os fatos mais importantes no mundo, e também vai agregar dados e explicações, além de referências internacionais, para ajudar a entender e a formar opinião sobre os acontecimentos no Brasil.

A coluna dominical trará um olhar brasileiro sobre o mundo, com base em reportagens que fez ao longo de quase três décadas em 60 países e em entrevistas com fontes nesses países.

Lourival foi repórter especial do Estado entre 1998 e 2000 e entre 2001 e 2015. Nesse período, fez coberturas em quase todos os países da América do Sul, nas Américas do Norte e Central, Europa, África, Oriente Médio e Ásia.

Cobriu conflitos na Irlanda do Norte, Colômbia, Afeganistão, Iraque, Líbano, Kosovo, Faixa de Gaza, Geórgia, Líbia, Síria e Mali, assim como as convulsões no Paraguai, Equador, Bolívia, Venezuela, Honduras, Tunísia, Egito e Ucrânia; o terrorismo e as tensões sociais na China, a gripe suína e o massacre de estudantes no México, a crise nuclear e a teocracia no Irã, o furacão e a crise econômica nos Estados Unidos, a repressão em Cuba e a saída de cena de Fidel, o terremoto no Haiti e muitos outros momentos históricos.

Percorreu os Estados Unidos durante as campanhas presidenciais de 2008 e 2012. Cobriu a Primavera Árabe em 2011 e 2012, na Líbia, Egito, Tunísia e Síria.

Em setembro de 2001, logo depois dos atentados das Torres Gêmeas, cruzou as fronteiras entre o Paquistão e o Afeganistão, que estavam fechadas dos dois lados, e entrevistou líderes taleban na Província de Kandahar.

A história dessa cobertura foi contada no livro Viagem ao Mundo dos Taleban (Geração Editorial, 2002). Em 2004 e 2009, voltou ao Afeganistão e esteve em regiões dominadas pela Al-Qaeda e pelo Taleban.

Na guerra de 2003, testemunhou o surgimento da insurgência no Iraque. Em 2010, voltou para cobrir as eleições no país, em meio ao conflito entre sunitas e xiitas.

Fez também reportagens especiais no Brasil, sobre política, economia e temas sociais, como educação, saúde e meio ambiente.

Lourival Sant’Anna entrou para a editoria Internacional do Estado em 1990. Em 1992, fez uma entrevista exclusiva com o líder palestino Yasser Arafat, em seu exílio em Túnis.

Mudou-se para Londres em 1993, onde trabalhou como produtor do Serviço Brasileiro da BBC e correspondente do Estado. Voltou ao Brasil em 1995, tornando-se o mais jovem editorialista do Estado, função que ocupou até 1998, quando se tornou repórter especial. No ano de 2000, foi editor-chefe do Estado.

Nascido em Goiânia (GO), em 1966, graduou-se em Jornalismo em 1986, pela Universidade Federal de Goiás.

Entre 1987 e 1989, completou os créditos de mestrado em Filosofia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e na Universidade de São Paulo, sobre o filósofo alemão Immanuel Kant, embora não tenha defendido a dissertação.

Fez mestrado em Jornalismo na Universidade de São Paulo entre 2004 e 2007, quando defendeu a dissertação que deu origem ao livro O Destino do Jornal, sobre os três principais jornais do país, Estado, Folha e Globo, na sociedade da informação.