Lozada fecha acordo para confirmar seu nome na presidência da Bolívia Os líderes do Movimento Nacionalista Revolucionário (MNR), Gonzalo Sánchez Lozada, e do Movimento da Esquerda Revolucionária (MIR), Jaime Paz Zamora, firmaram na noite desta quinta-feira um pacto de governabilidade no hotel de La Paz. Com a aliança, Lozada poderá ser confirmado como o novo presidente da Bolívia na votação que acontece no dia 4 de agosto no Congresso boliviano. O próximo presidente da República assumirá o mandato no dia 6 de agosto, Dia da Independência da Bolívia. A Constituição estabelece que se nenhum dos candidatos conseguir a maioria absoluta nas urnas, o Congresso deverá eleger o futuro presidente entre os dois mais votados, com o voto de 79 dos 157 congressistas. Nas eleições do dia 30 de junho, Lozada obteve 22,4% dos votos contra 20,9% do líder dos camponeses cultivadores de coca Evo Morales, do Movimento pelo Socialismo (MS). A aliança política foi negociada secretamente por membros dos dois partidos. O resultado surpreendeu a todos, já que o MIR anunciou semanas atrás que não apoiaria nenhum dos dois candidatos mais votados nas eleições de junho. ?Diante da possibilidade de termos um governo frágil, que ocasionará um país fraco, aconselhei cooperarmos com o ex-presidente Sánchez?, declarou Paz Zamora, comprometendo o voto de seus 31 congressistas ao candidato do MNR. Lozada afirmou que seu governo ?fará um grande esforço para negociar com a sociedade e com seus opositores uma aliança e um projeto de convergência nacional? para ter governabilidade para os próximos cinco anos.